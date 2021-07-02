الأثنين 26 ذو الحجة 1443 ﻫ - 25 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزارة العدل الأميركية تجمد تطبيق عقوبات الإعدام

2 - يوليو - 2021
وزارة العدل الاميركية

وزارة العدل الاميركية

A A A
طباعة المقال

اعلنت وزارة العدل الأميركية، اليوم الجمعة، تجميد عقوبات الإعدام على المستوى الاتحادي.

ونقلت “رويترز” عن وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند، بيانا قال فيه: “يجب أن تضمن وزارة العدل معاملة عادلة وإنسانية لكل فرد في نظام العدالة الجنائية”.

أضاف: “أثيرت مخاوف بشأن مواصلة تنفيذ عقوبة الإعدام في البلاد، لتطبيقها وتأثيرها غير المتناسب على الأشخاص الملونين”. معلنا تجميد كل الإعدامات على المستوى الاتحادي إلى أن “تعيد الوزارة النظر في السياسات والإجراءات على صعيد عقوبة الإعدام”.

تأتي تلك الخطوة بعد أن عمدت إدارة ترامب إلى تنفيذ عدد قياسي من أحكام الإعدام، حيث استأنفت تنفيذ أحكام الإعدام بوتيرة غير مسبوقة رغم تراجع هذه العقوبة في الولايات المتحدة والعالم، ونفذت 13 حكما بالإعدام.

    المزيد من أخبار العالم

    الجيش الأوكراني
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    هل تكسر ألمانيا سياسة "تبادل الخواتم" مع أوكرانيا؟!
    علم اليونان
    اليونان ستدعم فواتير الكهرباء بأكثر من مليار يورو في أغسطس
    الشرطة الكندية
    قتلى بإطلاق نار في كندا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    معمل الزهراني
    تشغيل معمل الزهراني الحراري يعوّض عن دير عمار: التقنين مستقرّ
    المنتخب اللبناني
    اعتداء على المنتخب اللبناني بعد فوزه على الأردن
    قائد الجيش العماد جوزف عون
    الانتخابات الرئاسية.. قائد الجيش الأوفر حظًّا؟