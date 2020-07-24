وزارة العدل الأميركية: مواطن سنغافوري اعترف بالتجسس لصالح الصين

وزارة العدل الأميركية
وزارة العدل الأميركية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

كشفت وزارة العدل الأميركية أنّ “مواطنا سنغافورياً يُدعى جون واي يو معروف بـ”ديكسون يو”، متّهماً بالتجسّس في الولايات المتحدة الأميركية لصالح الصين، اعترف بالتهمة الموجّهة إليه أمام قاض في واشنطن”، وهو يواجه احتمال السجن لـ10 سنوات.

وأوضحت أنّ “الموقوف اعترف أنّه عميل لقوّة خارجيّة، وفق اعترافاته فقد جرى تجنيده في عام 2015 من قِبل عملاء صينيّين لتوفير معلومات عن دول آسيويّة، لكنّه دعي لاحقًا إلى التركيز على الولايات المتحدة”.

وأشارت إلى أنّ “يو أنشأ في عام 2018 شركة استشاريّة وهميّة من أجل الحصول على سير ذاتيّة ومعلومات حول عسكريّين أميركيّين أو موظّفين يعملون في دوائر حسّاسة، ويقوم بنقلها إلى بكين”.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
شاهد أيضاً

وكالة أنباء العمال الإيرانية: ماس كهربائي تسبب في إشعال حريق شرق العاصمة

الاتحاد الأفريقي يدعو الدول الثلاث لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة

فضائح التمويل الإيراني تطال نائب رئيس وزراء إسبانيا

الولايات المتحدة تتهم روسيا بإطلاق سلاح مضاد للأقمار الاصطناعية في الفضاء