وزارة النقل العراقية تعلن إجلاء 3814 عراقيا عن بيلاروس

أعلنت وزارة النقل العراقية أن إجمالي المواطنين الذين تم إجلاؤهم بنجاح من بيلاروس بعد مأساة طالبي اللجوء على حدود بولندا، بلغ 3814 مواطنا.

وبين مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية عباس عمران، أن “جميع الرحلات الإنسانية والاستثنائية الـ10، التي أجلينا من خلالها هذه الأعداد جاءت بعد الجهود التي بذلها وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي والتنسيق عالي المستوى مع وزارة الخارجية والسلطات البيلاروسية لمساعد مواطنينا العالقين بين حدود بيلاروس وبولندا، والذين كانوا يعانون من أوضاع إنسانية صعبة”.

وأضاف: “إدارة الشركة وجميع العاملين فيها كان لهم الشرف بالوقوف مع أبناء بلدهم في هذه المحنة ونجدد استعدادنا لتنفيذ رحلات إنسانية أخرى متى ما اقتضت الضرورة”.

وأشار إلى أن الوزارة تنسق مع حكومة إقليم كردستان العراق لتنظيم رحلات جوية تهبط في الإقليم، قبل التوجه إلى العاصمة بغداد.

وبدأت الأزمة خلال الصيف بتجمع آلاف المهاجرين الذين أنفقوا أموالا طائلة وبذلوا جهودا كبيرة على حدود بولندا قادمين عبر بيلاروس على أمل الوصول إلى بلدان الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها ألمانيا.