وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية ينددون بتصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى"

ندد بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، اليوم الجمعة، بالتصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ونقلتها وسائل إعلام إسرائيلية بشأن ما تُسمى “إسرائيل الكبرى”.

ووصف البيان التصريحات بأنها “تمثل استهانة بالغة وافتئاتا صارخا وخطيرا لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي”.

وشدد البيان على أنه في الوقت الذي تؤكد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة…فإن الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة”.