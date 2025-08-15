الجمعة 21 صفر 1447 ﻫ - 15 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية ينددون بتصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى"

منذ 3 دقائق
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

A A A
طباعة المقال

ندد بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، اليوم الجمعة، بالتصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ونقلتها وسائل إعلام إسرائيلية بشأن ما تُسمى “إسرائيل الكبرى”.

ووصف البيان التصريحات بأنها “تمثل استهانة بالغة وافتئاتا صارخا وخطيرا لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي”.

وشدد البيان على أنه في الوقت الذي تؤكد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة…فإن الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرقائق الإلكترونية الصينية
بعد زرع أجهزة تتبع بشحنات الرقائق.. الإعلام الصيني يصف أمريكا "بإمبراطورية المراقبة"
مؤشر الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب للأسبوع الثاني مع ترقب محادثات ترامب وبوتين
طائرة حكومية روسية تهبط في ألاسكا
طائرة حكومية روسية تهبط في ألاسكا قبيل محادثات بوتين وترامب

الأكثر قراءة

الموفدة الأميركيّة مورغان اورتاغوس
باراك وأورتاغوس في بيروت ولا عودة عن "حصرية السلاح"
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني
صفعة من عون وسلام في وجه لاريجاني!
سامي الجميل
سامي الجميل يرد على خطاب "نعيم قاسم"