وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يبحثون أثر الرسوم الجمركية على الاقتصاد

قال وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي “إن وزراء المالية في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي سيناقشون يوم الجمعة كيفية التعامل مع التأثير المتوقع على النمو الاقتصادي في أوروبا جراء الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات دول التكتل”.

جاء ذلك في رسالة دعوة إلى الاجتماع وجهها دومانسكي الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى يونيو حزيران المقبل.

وأضاف دومانسكي أنه يتعين على الوزراء النظر في المزيد من التكامل داخل أسواق الاتحاد كرد فعل على فرض هذه الرسوم.

وأضاف في رسالته قبل الاجتماع المقرر عقده في وارسو “سلاسل التوريد المعطلة وارتفاع تكاليف الشركات سيؤثر على معدلات النمو والعملات الأوروبية”.

وأردف أنه “سيكون لذلك عواقب اجتماعية سلبية إذ سترتفع الأسعار على المستهلكين… سنركز على التداعيات الاقتصادية الأوسع نطاقا”.

وفرضت واشنطن رسوما جمركية بلغت 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات الأوروبية و20 بالمئة على جميع السلع الأخرى تقريبا.

وقال دومانسكي إن إزالة الحواجز التنظيمية التي تعوق التجارة بين دول الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون الرد الطبيعي على القرار الأمريكي.

وأضاف “يجب أن يكون إظهار وحدة الاتحاد الأوروبي أحد الأهداف الرئيسية لاجتماعنا… قوتنا تكمن في تماسكنا”.