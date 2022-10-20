وزيرات الخارجية في العالم تدعمن نساء إيران خلال اجتماع افتراضي

وعدت وزيرة الخارجية الكندية بدعم “نساء إيران اللاتي يتسمن بشجاعة لا تُصدّق”، خلال اجتماع مع نظيراتها على مستوى العالم عبر الإنترنت استضافته لمناقشة قمع المحتجين في إيران.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية “ميلاني جولي”: “لن يتسامحن بعد الآن مع نظرة النظام إلى دور المرأة في المجتمع، أو كيف ينبغي للمرأة أن ترتدي وتتصرف. نرى فيهن إنسانيتنا. لدينا التزام أخلاقي بدعمهن”.

وتدور محادثات الوزيرات حول الاضطرابات التي أشعلتها وفاة “مهسا أميني” الشهر الماضي في إيران، بعد احتجاز شرطة الأخلاق لها. وأشعل الحادث شرارة واحدة من أجرأ التحديات للحكومة في الجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979.

وقالت جولي إن الاجتماع “يُظهر تضامنًا عالميًا مع النساء الإيرانيات ويخبر النظام الإيراني بأن العالم يتابع… نأخذ على عاتقنا مسؤولية المساعدة في رفع أصوات النساء في إيران”.

ومن المقرّر أن تشارك في الاجتماع وزيرات خارجية ألمانيا وتشيلي ونيوزيلندا والنرويج، بينما من المتوقع أن تمثل باريس مسؤولة فرنسية أخرى، وفقًا لمصدر في الحكومة الكندية.

ولم يتضح ما إذا كانت مسؤولة أخرى ستمثل الولايات المتحدة، التي يتولى فيها أنتوني بلينكن منصب وزير الخارجية.

كندا انضمّت إلى دول أخرى، ومنها الولايات المتحدة، في فرض عقوبات على إيران. وتتهم إيران الدول التي أبدت دعمها للاحتجاجات بالتدخل في شؤونها الداخلية.