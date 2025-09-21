وزيرالخارجية السعودي تلقى اتصالاً من نظيره الأميركي.. وهذا ما تم بحثه

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود يحضر مؤتمراً صحفياً مع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني (ليس في الصورة)، في دمشق، سوريا، 31 مايو/أيار 2025. رويترز

تلقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً من نظيره الأميركي ماركو روبيو، إذ بحثا في الاتصال العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة حيالها.

وينسجم اتصال الوزيرين في الوقت الذي تستضيف نيويورك أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، ويرأس الأمير فيصل بن فرحان وفد المملكة بالمؤتمر الدولي الرفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين على مستوى القادة، وكذلك الاجتماع الوزاري الرفيع المستوى للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين.

كما تستضيف المملكة على هامش انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، عددًا من المبادرات والاجتماعات التي تعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، وتعزيز الجهود الدبلوماسية والإنسانية والتنموية.

إلى ذلك، جدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، تأكيد مواقف بلاده نحو السعي الدائم لإنهاء معاناة الفلسطينيين، وإيقاف دائرة العنف المستمرة، مشدداً على أن القضية الفلسطينية تعد على رأس أولويات المملكة في كافة المحافل الدولية.

وشدد الأمير فيصل بن فرحان على أن بلاده ستبذل كافة جهودها لتحقيق حلٍّ عادل يبدأ بتجسيد دولة فلسطين المستقلة، ويؤدي لإحلال سلام إقليمي شامل ومستدام، جاء ذلك في تصريحات خاصة لوكالة أنباء السعودية”واس”.