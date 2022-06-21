وزيران اسرائيليان يتعهدان بمنع عودة نتنياهو

تعهد وزيران من الجناح اليميني في الحكومة الائتلافية الإسرائيلية المنتهية ولايتها، بمنع عودة رئيس الوزراء السابق “بنيامين نتنياهو”، مع استعداد البلاد لخامس انتخابات برلمانية في ثلاث سنوات دون أن تستطيع استطلاعات الرأي التنبؤ بفائز واضح.

في السياق، أعلن رئيس الوزراء “نفتالي بينيت”، الذي أنهى الاقتتال الداخلي أغلبيته البرلمانية الهشة، أنه سيتحرك لحل البرلمان وسيتولى وزير الخارجية “يائير لابيد” منصب رئيس الوزراء لتصريف الأعمال.

وتسبب هذ الانهيار واحتمال إجراء انتخابات في أوائل تشرين الأول في شعور نتنياهو بالسعادة. ويعد نتنياهو أطول رئيس وزراء بقاء في السلطة في إسرائيل وقد أطاح به بينيت بعدما قاد ائتلافا نادرا يضم ساسة من اليمين المتشدد وليبراليين وعربًا.

وقال إن حزب ليكود، الذي يتزعمه، سيقود الحكومة المقبلة معلنا أن “شيئا عظيما قد حدث”.

وأعطت باستمرار استطلاعات الرأي حزب ليكود نحو 30 من مقاعد البرلمان المؤلف من 120 مقعدًا، مما يجعله أكبر حزب لكن الأمر سيتطلب استعانة نتنياهو بحلفاء لهم نفس التوجه الفكري ومن بينهم شركاء حاليون في ائتلاف بينيت.

كذلك، استبعد وزير المالية “أفيجدور ليبرمان” ووزير العدل “جدعون ساعر” التعاون مع نتنياهو، الذي يحاكم حاليا بتهم فساد ينفيها.

وقال ساعر لإذاعة الجيش “لن أُعيد بيبي (نتنياهو) مجددا. كل أعضاء الحزب يتفقون معي. ولن ينصاع أحد للإغراءات (الانشقاق عن حزب ليكود)”.

في االسياق نفسه، أشار ليبرمان في مؤتمر الى أن نواب الائتلاف ربما يربطون التحرك لحل البرلمان بمشروع قانون من شأنه أن يمنع أي شخص يواجه اتهامات جنائية من رئاسة الحكومة.

وخلال آخر عامين له في السلطة، حالت المصاعب القانونية التي واجهها نتنياهو دون تشكيل التحالف اليميني القوي الذي سعى إليه على مدى أربع انتخابات.

ووجد استطلاع للرأي بثته محطة 103 إف إم الإذاعية بتل أبيب أن نتنياهو وحلفاء يمينيين أو يهودا أرثوذوكس متشددين، ربما يحصلون على 59 مقعداً في الانتخابات البرلمانية المقبلة بما يخالف توقعات بأن تحصل أحزاب الائتلاف الحالي على 55 مقعدا. وحصل حزب عربي لا يُتوقع أن يدعم أيا من الكتلتين على ستة مقاعد.

لكن الخريطة السياسية قد تتغير في نهاية المطاف إذا اختفت الأحزاب الأصغر أو وحدت صفوفها أو إذا تمكن نتنياهو أو لابيد، الذي يأتي حزبه (هناك مستقبل) في المركز الثاني، من الوصول إلى شركاء غير محتملين.