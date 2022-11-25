الجمعة 1 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 25 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزيرا الطاقة السعودي والعراقي يشددان على أهمية العمل في إطار أوبك+

منذ 14 دقيقة
السعودية والعراق

السعودية والعراق

A A A
طباعة المقال

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونظيره العراقي حيان عبد الغني على أهمية العمل في إطار تجمع أوبك+، وعلى “إمكان اتخاذ إجراءات أخرى تضمن تحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق العالمية إذا دعت الحاجة إلى ذلك”.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته وزارة الطاقة السعودية أمس (الخميس 24-11-2022)، وأفاد أيضا بأن الوزيرين شددا على “التزام بلديهما بقرار مجموعة أوبك بلس الأخير الذي يمتد إلى نهاية عام 2023”.

وكان تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين من خارجها بقيادة روسيا، قد وافق في أكتوبر تشرين الأول على خفض الإنتاج المستهدف بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهاية 2023.

ونُقل عن وزير الطاقة السعودي قوله هذا الأسبوع إن تجمع أوبك+، الذي يعقد اجتماعه التالي في الرابع من ديسمبر كانون الأول، مستعد لمزيد من خفض الإنتاج إذا لزم الأمر.

وقالت وزارة النفط العراقية إن الوزير وصل إلى العاصمة السعودية الرياض أمس الخميس تلبية لدعوة من المملكة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

فولوديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الرئيس الأوكراني بعد تسعة أشهر على الغزو.. "نحن شعب عصي على الكسر"
مصنع لإنتاج السيارات
في بريطانيا.. ارتفاع إنتاج السيارات في "أكتوبر" مع زيادة معدل الصادرات
الشرطة في نيجيريا
مسلحون يخطفون 60 شخصا في شمال غرب نيجيريا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

شعار تطبيق واتساب
خبر غير سار لمستخدمي الواتساب.. تحضروا للاشتراك الشهري!
فرقة ميّاس
بالفيديو: ميّاس تشعل تيك توك على أنغام "توكو تاكا"
فراس سلوم
بعد إبطال نيابته... إليكم أول تعليق لفراس سلوم