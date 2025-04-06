وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يبحثان في أبوظبي وقف إطلاق النار بغزة

ذكرت وكالة أنباء الإمارات اليوم الأحد أن وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان استقبل نظيره الإسرائيلي غدعون ساعر في أبوظبي.

وقالت الوكالة “إن الوزيرين بحثا العلاقات الثنائية والتطورات في قطاع غزة”، إذ تطرقا إلى “الجهود الإقليمية والدولية لاستئناف اتفاق الهدنة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن”.

من ناحية أخرى، توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، من العاصمة المجرية بودابست إلى واشنطن حيث سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومبعوثه الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إنه مع انتهاء زيارته إلى المجر، يتوجه “نتنياهو إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس ترامب غدا (الاثنين)، والذي تم تنسيقه بسرعة غير عادية فاجأت حتى المحيطين به”.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، “فوجئ المحيطون بنتنياهو كثيرا عندما طلب البيت الأبيض عقد اللقاء الاثنين، واقترح مكتب رئيس الوزراء عقد اللقاء خلال عطلة عيد الفصح (ما بين 12 و20 أبريل/نيسان الجاري)، لكن الأميركيين أصروا على عقده في أقرب وقت ممكن”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي (لم تسمّه) أن “سبب الإصرار الأميركي غير معروف على وجه التحديد”. ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو ترامب على انفراد، كما سيعقد معه اجتماعا موسعا سيحضره ويتكوف، وفق المصدر ذاته.

واعتبرت الصحيفة أن “مشاركة ويتكوف في الزيارة التي تم تنسيقها بسرعة غير عادية ربما تشير إلى أن نتنياهو وترامب سيناقشان قضية الأسرى، في ضوء استمرار الحرب على غزة وتمسك حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في المفاوضات على الانسحاب الكامل لقوات الجيش الإسرائيلي وإنهاء الحرب”.