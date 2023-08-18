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وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يبحثان هاتفياً اجتماع أوكرانيا

منذ 20 دقيقة
السعودية والولايات المتحدة

السعودية والولايات المتحدة

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قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان (الجمعة 18-8-2023) إن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأضافت أن الوزيرين بحثا الاجتماع الذي استضافته السعودية في الآونة الأخيرة في إطار مسعى دبلوماسي يهدف لإيجاد حل سلمي للحرب الروسية في أوكرانيا.

كما قالت إنهما بحثا مستجدات الأوضاع في السودان “وأهمية وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة وإنهاء العنف وخفض مستوى التوترات بما يضمن أمن ةاستقرار السودان وشعبه الشقيق”.

يشار إلى أن مدينة جدة السعودية كانت قد استضافت مطلع شهر آب  محادثات تتعلق بأوكرانيا، شاركت فيها كييف ودول غربية ودول رئيسية من دون روسيا، في أوائل أغسطس المقبل.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، الأحد، باتفاق المشاركين “على أهمية مواصلة التشاور الدولي وتبادل الآراء بما يسهم في بناء أرضية مشتركة تمهد الطريق للسلام، كما أعربوا عن أهمية الاستفادة من الآراء والمقترحات الإيجابية التي تم بحثها في الاجتماع”.

وشارك في المحادثات مسؤولون كبار من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة والصين والهند وجنوب إفريقيا وتركيا، ضمن مجموعة عريضة تمثل أوكرانيا ودول غربية وممثلين من الدول النامية، بعضهم اتخذ موقف الحياد من الصراع الدائر.

    المصدر :
  • رويترز

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