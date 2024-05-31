الجمعة 23 ذو القعدة 1445 ﻫ - 31 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزيرا خارجية الصين والسعودية يجتمعان لبحث الأزمة الأوكرانية

منذ 39 دقيقة
الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الصيني وانغ يي

الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الصيني وانغ يي

A A A
طباعة المقال

ذكرت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة أن الوزير وانغ يي التقى بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وتبادلا وجهات النظر حول عدة موضوعات من بينها الأزمة الأوكرانية.

واتفق الوزيران على أن عقد مؤتمر للسلام حول أوكرانيا يجب أن يحظى بمشاركة من جميع الأطراف على قدم المساواة ويشمل مناقشة عادلة للمقترحات المختلفة.

وذكرت رويترز أن الصين لن تشارك في مؤتمر سلام تستضيفه سويسرا الشهر المقبل حول أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الصيني وفقا لبيان “ستواصل بكين الدفع من أجل محادثات السلام ولعب دور بناء في التشجيع على حل سياسي للأزمة الأوكرانية”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي يحذر من النشاط العسكري الصيني في مضيق تايوان
دونالد ترامب
الانتخابات الأميركية
أنصار ترامب يدعون للتمرد بعد إدانته في تهم جنائية
قصف روسي على أوكرانيا- أرشيفية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
هجوم روسيا على كييف يصيب منشآت الطاقة وشبكة الكهرباء

الأكثر قراءة

اليكم هذه العادات للحفاظ على النشاط العقلي في مرحلة السبعينيات
قضاة لبنان
منصة صوت بيروت تعتذر عن خبر "غير صحيح" يتعلق بمرجع قضائي
المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكشتاين
حزمة اقتصادية وكهرباء 12 ساعة.. هوكشتاين يكشف تفاصيل الاتفاق المرتقب بين لبنان وإسرائيل