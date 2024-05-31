وزيرا خارجية الصين والسعودية يجتمعان لبحث الأزمة الأوكرانية

ذكرت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة أن الوزير وانغ يي التقى بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وتبادلا وجهات النظر حول عدة موضوعات من بينها الأزمة الأوكرانية.

واتفق الوزيران على أن عقد مؤتمر للسلام حول أوكرانيا يجب أن يحظى بمشاركة من جميع الأطراف على قدم المساواة ويشمل مناقشة عادلة للمقترحات المختلفة.

وذكرت رويترز أن الصين لن تشارك في مؤتمر سلام تستضيفه سويسرا الشهر المقبل حول أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الصيني وفقا لبيان “ستواصل بكين الدفع من أجل محادثات السلام ولعب دور بناء في التشجيع على حل سياسي للأزمة الأوكرانية”.