الأحد 21 ذو الحجة 1444 ﻫ - 9 يوليو 2023 |
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وزيرا خارجية روسيا وتركيا يبحثان الوضع في أوكرانيا

منذ 37 دقيقة
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

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قالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزير سيرجي لافروف ناقش الوضع في أوكرانيا واتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود في مكالمة هاتفية مع نظيره التركي هاكان فيدان، الأحد.

وتهدد موسكو بالانسحاب من الاتفاق الذي يسمح بالتصدير الآمن للحبوب والأسمدة من الموانئ الأوكرانية بسبب عدم تلبية عدد من مطالبها المتعلقة بشحناتها من الحبوب والأسمدة. ومن المقرر أن ينتهي سريان الاتفاق في 17 يوليو تموز.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس السبت إنه يضغط على روسيا لتمديد الاتفاق، الذي توسطت فيه أنقرة والأمم المتحدة العام الماضي، لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

    المصدر :
  • رويترز

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