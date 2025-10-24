الجمعة 2 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 24 أكتوبر 2025 |
وزيرة الاقتصاد الألمانية تصل إلى كييف لدعم قطاع الطاقة الأوكراني

منذ ساعة واحدة
وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرينا رايشه

وصلت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرينا رايشه إلى كييف الجمعة، مما يسلط الضوء على جهود برلين في مساعدة أوكرانيا على إصلاح بنيتها التحتية للطاقة بعد الهجمات التي شنتها روسيا في الآونة الأخيرة وألحقت أضرارا بالغة بشبكة الكهرباء.

وقالت رايشه من كييف حيث وصلت مع وفد من رجال الأعمال “تواجه أوكرانيا رابع شتاء لها في الحرب، وتكثف روسيا حاليا هجماتها على إمدادات الطاقة في أوكرانيا، مما يهدد بشكل كبير توفير الكهرباء والتدفئة في فصل الشتاء”.

تأتي زيارة رايشه في الوقت الذي تزداد فيه التحديات أمام أوكرانيا في مجال الطاقة، بما يشمل انقطاع الكهرباء لفترات طويلة في المرافق الرئيسية مثل محطة زابوريجيا النووية.

وقالت رايشه إن هناك حاجة إلى مساعدة عاجلة لإعادة الإعمار وحماية إمدادات الطاقة، وتعهدت باستكشاف كيف ستقدم ألمانيا دعما ملموسا وأفضل في هذا المجال.

وإلى جانب الحفاظ على البنية التحتية للطاقة وإعادة بنائها في أوكرانيا، ستركز رايشه خلال الزيارة على توسيع التعاون الدفاعي الألماني الأوكراني.

وقالت الوزيرة “السياسة الأمنية هي دائما سياسة اقتصادية أيضا”. وأضافت أنها تهدف إلى التقريب بين شركات الدفاع الألمانية والأوكرانية.

وتتزامن زيارة رايشه مع انعقاد قمة في لندن سيناقش فيها حلفاء أوكرانيا زيادة المساعدات العسكرية لها.

    المصدر :
  • رويترز

