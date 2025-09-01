وزيرة الاقتصاد الألمانية: ندرس تقديم تمويل حكومي لقطاع الدفاع

قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرينا رايشه، اليوم الاثنين، إنها تدرس تقديم تمويل حكومي لصناعة الدفاع، مع زيادة إنتاجها في مواجهة التهديد المتزايد الذي تشكله روسيا منذ غزوها لأوكرانيا في عام 2022.

وذكرت رايشه أن التمويل قد يأتي من صندوق قائم يهدف إلى تسهيل التحول الاقتصادي، لكنها لم تحدد أي صندوق.

وأضافت الوزيرة التي تنتمي إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، اليوم الاثنين، في مؤتمر عن قطاع الدفاع “إعادة التسلح ضرورة ملحة في السياسة الأمنية، ولكنها تشكل أيضا فرصة اقتصادية وتكنولوجية لألمانيا”.

وقالت متحدثة باسم الوزارة في وقت لاحق إنها لم تكن تشير إلى صندوق المناخ والتحول، بل إلى موارد أخرى غير محددة تحت تصرف الوزارة.

وقالت رايشه “البديهيات القديمة اختفت” منذ الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، في ما لا تبدو موسكو مهتمة بوقف إطلاق النار.

وتخطط الحكومة الألمانية بالفعل لزيادة كبيرة في ميزانية الدفاع خلال السنوات المقبلة، مع الاستمرار في السحب من صندوقها الخاص لتحديث الجيش الألماني، من أجل تحويله إلى أكبر جيش تقليدي في أوروبا.