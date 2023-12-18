وزيرة الاقتصاد الأوكرانية: الناتج الإجمالي ينمو أكثر من 5% خلال 2023

قالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدنكو الاثنين إن من المرجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بأكثر من خمسة بالمئة في الأشهر الأحد عشر الأولى‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬من عام 2023 بعد انخفاض بنسبة 28.9‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت أن الحكومة تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 بالمئة العام المقبل و6.8 بالمئة في عام 2025 و6.6 بالمئة في عام 2026. ولم تنشر هيئة الإحصاء الحكومية بعد أرقام الناتج المحلي الإجمالي لنفس الفترة من عام 2023.

وقالت سفيريدينكو التي تشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس “رغم الحرب، يواصل الاقتصاد الأوكراني التعافي. نتوقع استمرار هذا التوجه الإيجابي في العام المقبل”.

وأضافت أن قطاع الخدمات بما في ذلك الإدارة العامة والدفاع، كان المساهم الرئيسي في الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا وأن قطاع التصنيع كان المساهم الثاني الأكبر في إشارة إلى أن الصناعة تتعافى بنشاط على الرغم من الدمار الذي خلفته الحرب.

وتضرر اقتصاد أوكرانيا بشدة جراء الغزو الروسي في فبراير\شباط 2022 إذ فر الملايين من السكان وتعرضت المدن والبلدات للدمار والقصف وتعطلت طرق الخدمات اللوجستية والإمداد وتضرر قطاعا البنية التحتية والطاقة.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 29.1 بالمئة في عام 2022 في أكبر انخفاض سنوي له منذ استقلال أوكرانيا منذ عام 1991.

وتكيفت الشركات الأوكرانية مع واقع الحرب بشكل أفضل مما كان متوقعا وعاد الاقتصاد إلى النمو هذا العام. وذكرت خدمات الإحصاءات أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 9.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام.