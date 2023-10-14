وزيرة الخارجية الألمانية: الحرب يجب أن تراعي الوضع الإنساني في غزة

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (السبت 14-10-2023) إن الحرب التي تخوضها إسرائيل في مواجهة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يجب أن تتم مع مراعاة الوضع الإنساني في غزة.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، حيث تجري محادثات مع نظيريها المصري والتركي، “قتال حماس يجب أن يتم مع أكبر قدر ممكن من المراعاة للوضع الإنساني… هذه معضلة كبيرة يصعب حلها”.

وتناقش برلين مع الأمم المتحدة وشركاء آخرين كيفية إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر معبر رفح مع مصر، وتعمل مع مصر وإسرائيل لإيجاد حلول بشأن المواطنين الألمان الذين تقطعت بهم السبل هناك.

ميدانيا، واصلت إسرائيل تكثيف ضرباتها لغزة، السبت وسط نفاد للخبز وشح مياه الشرب وعدم قدرة أفراد الأسر على شحن هواتفهم المحمولة للاطمئنان على ذويهم بسبب انقطاع الكهرباء.

وأدى تدفق من وصلوا إلى جنوب غزة بعد أن طلبت منهم إسرائيل أمس الجمعة مغادرة منطقة في الشمال إلى استنزاف موارد هي بالأساس ضعيفة.

وحثت الأمم المتحدة إسرائيل على “تجنب وقوع كارثة إنسانية” في قطاع غزة الذي يسكنه 2.3 مليون نسمة ويقع بين إسرائيل ومصر ويطل على البحر المتوسط.