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وزيرة الخارجية الألمانية قلقة حيال اعتزام إسرائيل شن هجوم على رفح

منذ 31 دقيقة
وزيرة الخارجية الألمانية

وزيرة الخارجية الألمانية

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أبدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الثلاثاء قلقها حيال عزم قوات الاحتلال الإسرائيلي شن هجوم على رفح.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: إنها تشعر بقلق بالغ إزاء إعلان إسرائيل اعتزامها شن هجوم عسكري كبير على رفح.

وقالت في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الفلسطيني في العاصمة الألمانية “أشعر بقلق بشكل خاص حيال إعلان الحكومة الإسرائيلية عن عملية عسكرية برية واسعة النطاق في رفح”.

وأضافت “بالطبع، من الواضح تماما أن هناك أيضا في رفح شبكة كبيرة بشكل لا يمكن تصوره لتنظيم حماس الإرهابي”، مضيفة أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها من الإرهاب.

كما اعتبرت بيربوك أن الاعتراف بدولة فلسطينية هو جزء من حل أشمل للنزاع بين الطرفين

    المصدر :
  • رويترز

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