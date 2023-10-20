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وزيرة الخارجية الفرنسية ستحضر قمة مصر من أجل السلام

منذ 35 دقيقة
كاترين كولونا

كاترين كولونا

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ذكر مصدر دبلوماسي فرنسي الجمعة أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ستحضر اجتماعا حول القضية الفلسطينية الإسرائيلية في مصر غدا السبت 21\10\2023.

وكانت كولونا قد سافرت بالفعل إلى القاهرة وبيروت وإسرائيل الأسبوع الماضي فيما تتطلع باريس إلى تقليل مخاطر التصعيد في جميع أنحاء المنطقة.

وقالت مصادر دبلوماسية إنه لا يزال هناك احتمال أن يحضر الرئيس إيمانويل ماكرون الاجتماع.

قالت مصادر إن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ستحضر غدا السبت 21\10\2023 قمة القاهرة للسلام.

وأضافت المصادر أن بيربوك ستتوجه إلى القاهرة مساء اليوم الجمعة 20\10\2023 بعد محادثات في تل أبيب وبيروت.

فيما قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه سيسافر إلى مصر الجمعة لإجراء محادثات مع نظرائه في المنطقة بشأن الوضع في إسرائيل وغزة.

وذكر مكتبه أن سوناك سيشدد خلال المحادثات على “أهمية تجنب التصعيد في المنطقة ومنع المزيد من الخسائر في أرواح المدنيين”.

وفي آخر التطورات قالت شبكة “سي إن إن” CNN الأميركية عن مصادر لم تسمها، أنه من غير المتوقع فتح معبر رفح الحدودي، الجمعة، أمام قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة.

    المصدر :
  • رويترز

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