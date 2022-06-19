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وزيرة الخزانة الأميركية: الركود الاقتصادي غير مستبعد

منذ ساعة واحدة
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أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الأحد الواقع في 19 حزيران، أنها لا تستبعد حدوث ركود اقتصادي في بلادها، التي تواجه أسوأ تضخم منذ 40 عاما.

واذ أشارت الى أنها “تتوقع أن يتباطأ الاقتصاد”، كررت يلين في مقابلة تلفزيونية تصريح رئيسها جو بايدن، قبل يومين، الذي قال فيه إن الركود ليس حتميا.

وشرحت أن “بعد أن نما الإقتصاد بمعدل سريع للغاية، وتعافى سوق العمل ووصل إلى التوظيف الكامل، من الطبيعي أن يحدث انتقال نحو نمو ثابت.

وفي السياق، أجرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، قبل أيام استطلاعا، قال فيه 70 في المئة من الخبراء إن الاقتصاد الأميركي سيتجه إلى الركود العام المقبل.

وأشار هؤلاء الى أن الرياح تعاند الاقتصاد الأميركي، رغم محاولات الاحتياطي الفيدرالي الحثيثة إنعاش الاقتصاد ووقف التضخم عبر زيادة معدل الفائدة.

يذكر أن الركود الاقتصادي مصطلح يشير إلى انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي على مدى 6 أشهر، بما يؤدي إلى انخفاض الناتج الإجمالي المحلي.

ولهذه الظاهرة ملامح مخيفة مثل ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات كبيرة، وإغلاق شركات كثيرة بسبب الإفلاس.

ويحدث الركود الاقتصادي نتيجة عوامل عدة، منها الكوارث والحروب والأزمات الاقتصادية، ويفوق في تأثيره الانكماش الذي يبدأ بانخفاض الأسعار قبل أن ينتهي بتباطؤ النمو الاقتصادي.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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