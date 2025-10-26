الأثنين 4 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 27 أكتوبر 2025 |
وزيرة الخزانة البريطانية تزور السعودية للمشاركة في قمة استثمار وبحث اتفاق تجارة خليجي

منذ 44 دقيقة
وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز

تصل وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز إلى الرياض يوم الاثنين للمشاركة في مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار”، في زيارة تُعد الأولى لوزير مالية بريطاني إلى المنطقة منذ ست سنوات، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي ومناقشة اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن المنتظر أن تعقد ريفز اجتماعات مع شخصيات بارزة من العائلة المالكة السعودية ومسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى جانب قادة شركات ورجال أعمال يشاركون في المؤتمر.

وتأتي الزيارة في ظل تنامي الاستثمارات السعودية في بريطانيا، بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي العام الماضي على 15% من مطار هيثرو، فيما تستعد شركة “طيران الرياض” لإطلاق رحلتها الأولى إلى لندن عقب طلبها 25 طائرة من طراز “إيرباص A350” المصنعة جزئياً في بريطانيا.

كما تخطط ريفز لعقد لقاءات مع نظرائها في البحرين والكويت وقطر لدفع محادثات اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي، وهي اتفاقية تقول لندن إنها قد تضيف نحو 1.6 مليار جنيه إسترليني (2.2 مليار دولار) سنوياً إلى الاقتصاد البريطاني.

وتندرج الزيارة ضمن جهود حكومة كير ستارمر لتعزيز الشراكات الاقتصادية لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وتوسيع حضورها التجاري في منطقة الخليج.

    المصدر :
  • رويترز

