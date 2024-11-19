وزيرة الداخلية الألمانية تخطط لتوزيع عبء اللاجئين الأوكرانيين في أوروبا بشكل عادل

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر اعتزامها العمل على تحقيق توزيع عادل لموجة اللاجئين الأوكرانيين المتوقعة مع اقتراب الشتاء في أوروبا .

وعلى هامش مؤتمر في مدينة ماجدبورغ شرقي ألمانيا، قالت فيزر إنها لا تتوقع حدوث موجة لجوء كبيرة أخرى من أوكرانيا.

وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: “إذا حدث واضطر الناس إلى الفرار لأن (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) كثف القتال، واقترب الشتاء، فإننا سنعمل على توزيعهم بشكل تضامني داخل الاتحاد الأوروبي”.

وأشارت فيزر إلى أن هناك حاليا توزيعا غير متكافئ بشكل كبير، منوهة بأن بولندا والتشيك وألمانيا تؤوي حاليا 54% من جميع اللاجئين من أوكرانيا، وأكدت الوزيرة الألمانية أنه: “يجب أن يتم توزيع هذا العبء على دول أخرى.”

ولفتت فيزر إلى أن أوكرانيا تتلقى دعما شاملا، وأوضحت أن بلادها تساعد الجمهورية السوفيتية السابقة بعدة طرق من بينها تقديم مساعدات عن طريق الوكالة الألمانية للإغاثة التقنية “تي إتش دبليو”، كما توفر لها إمدادات من الكهرباء والتدفئة، بهدف تمكين السكان في غرب أوكرانيا من البقاء في مناطقهم.