وزيرة الداخلية البريطانية: تم اجلاء بين 200 و300 مواطن من السودان

قالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان الأربعاء إن بريطانيا أجلت ما يتراوح بين 200 و300 من مواطنيها من السودان، مضيفة أن “عملية مكثفة” تجري لمساعدة البريطانيين الذين تقطعت بهم السبل هناك.

وأضافت لشبكة سكاي نيوز “نتوقع أن يكون تم نقل ما يقرب من 200 إلى 300 شخص من السودان على متن الرحلات الجوية القليلة الماضية، لكننا نبدأ الآن عملية واسعة النطاق”.

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية القبرصية في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء 25\4\2023 أن طائرة ركاب تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني على متنها نحو 40 مدنيا هبطت في جزيرة قبرص أمس الثلاثاء 25\4\2023.

وبدأت بريطانيا إجلاء مواطنيها على نطاق واسع الثلاثاء في أعقاب قيام دول أخرى بإخراج مواطنيها من السودان حيث أدت الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية إلى مقتل المئات وتقطع السبل بالأجانب الموجودين هناك.

ووفقا لتقديرات الحكومة فإن نحو أربعة آلاف بريطاني عالقون في السودان.