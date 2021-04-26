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وزيرة السياحة الإسبانية تتلقى سكينا بالبريد!

26 - أبريل - 2021
رييس ماروتو

رييس ماروتو

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قالت وزيرة السياحة الإسبانية رييس ماروتو يوم الإثنين، إنها تلقت بالبريد سكينا مغطى ببقع حمراء اللون بعد أيام من تلقي مسؤولين أمنيين كبار وزعيم حزب يساري تهديدات بالقتل.

ونشرت الوزارة صورة تظهر سكينا صغيرا قابلا للطي بمقبض خشبي وعلى نصله سلسلة بقع حمراء اللون.

وقالت ماروتو، وهي اشتراكية عملت من قبل وزيرة للصناعة ووزيرة للتجارة ثم وزيرة للسياحة منذ 2018، إن ”الأمر خطير… يجب أن نشعر بقلق لأنني لست شخصا مثيرا للجدل“.

وأضافت للصحفيين أمام مقر البرلمان أنه ”يعطينا قوة أكبر للدفاع عن الديمقراطية… الكراهية والتهديدات لن تخرسنا“.

وأوضحت أن الشرطة تحقق في أمر الطرد الذي وصل للوزارة يوم الجمعة وعليه عنوان يمكن رده له.

وكتب رئيس الوزراء بيدرو سانشيث على تويتر: ”كفى! لن نسمح بها. لن ندع الكراهية تحل محل التعايش في إسبانيا“.

وانضم سانشيث لأصوات من مختلف الطيف السياسي في إسبانيا، بما في ذلك حزب فوكس اليميني المتطرف، في إدانة التهديدات.

    المصدر :
  • رويترز

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