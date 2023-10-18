الأربعاء 3 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 18 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزيرة الصحة الفلسطينية: أكثر من 3300 شهيد في غزة منذ 7 أكتوبر

منذ 44 دقيقة
آخر تحديث: 18 - أكتوبر - 2023 12:39 مساءً
من آثار القصف الإسرائيلي على غزة (رويترز)

من آثار القصف الإسرائيلي على غزة (رويترز)

A A A
طباعة المقال

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأربعاء إن ما لا يقل عن 3300 فلسطيني استشهدوا وأصيب أكثر من 13 ألف آخرين منذ أن بدأت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء إن واشنطن ستزود إسرائيل بكل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها في الوقت الذي تشن فيه حربا على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وفي وقت سابق قال بايدن الذي وصل الأربعاء لإسرائيل واجتمع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن حماس أسوأ من تنظيم الدولة الإسلامية بعد قتلها مدنيين إسرائيليين في هجوم مباغت شنته في السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وأضاف أنه شعر “بالحزن والغضب” من انفجار في مستشفى في قطاع غزة أمس الثلاثاء 17\10\2023 قالت حماس إنه قتل المئات من المدنيين الفلسطينيين لكن بايدن قال إن “الجانب الآخر” هو المسؤول فيما يبدو عنه في إشارة لفصائل فلسطينية.

وقال بايدن إن 31 أمريكيا كانوا من بين أكثر من 1300 إسرائيلي قتلوا في هجوم حماس.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي
طوفان الأقصى
وزير الخارجية البريطاني: قفز كثيرون إلى استنتاجات بشأن الخسارة المأساوية في غزة
الرئيس الأميركي جو بايدن
زلزال تركيا - سوريا
بايدن: واشنطن ستزود إسرائيل بكل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها
المستشار الألماني أولاف شولتس
طوفان الأقصى
شولتس: واثق من إمكانية السماح بدخول المساعدات إلى غزة

الأكثر قراءة

رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية السابق الجنرال ديفيد بتريوس
جنرال أميركي كبير يكشف ما ينتظر الإسرائيليين في غزة!
علما تركيا وإسرائيل
سفينة تركية محملة بالخضروات تصل إلى ميناء حيفا
جندي من الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يشن هجمات ضد أهداف لحزب الله جنوب لبنان