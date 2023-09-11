الأثنين 26 صفر 1445 ﻫ - 11 سبتمبر 2023 |
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وزيرة " الكلب و الفيلا و الفولفو " في السويد .. ممنوعة من زيارة مسجد

منذ 4 دقائق
ايبا بوش

ايبا بوش

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شهدت السويد أحداثاً متناقضة خلال الأيام الماضية نتيجة إقدام اللاجىء العراقي المتطرف سلوان موميكا على إحراق نسخ المصحف الشريف في العاصمة ستوكهولم و مدينة مالمو جنوبي البلاد

و كانت ” ايبا بوش ” وزيرة الطاقة في الحكومة السويدية الحالية قد طلبت زيارة المسجد الكبير في مدينة ” غوتنبرغ ” ثاني أكبر البلاد ، ليتم رفض طلبها من قبل إدارة المسجد بحسب وسائل الإعلام المحلية في السويد

و نشرت ” بوش ” – المعروفة لدى بعض السويديين بإسم ” وزيرة الإنستغرام ” في إشارة إلى كثرة صورها في حسابها – فيديو قصير موجه بشكل خاص للمسلمين السويديين على خلفية حرق المصحف ، و طالبتهم بأمور أثارت الجدل في الأوساط المسلمة ضمن هذه الدولة الأوربية الشمالية

و الجدير بالذكر أيضاً ، أن ” ايبا بوش ” وهي زعيمة حزب المسيحيين الديمقراطي الشريك في التحالف الحكومي ، كانت قد ألقت خطاباً انتخابياً قبل سنوات ، صنفت فيه السويدي النموذجي هو ذلك الشخص الذي يملك ( فيلا للسكن ) و ( سيارة من نوع Volvo ) سويدية الصنع و ( فوفو ) كناية عن الكلب الشهير بهذا اللقب في السويد ، و طالبت هؤلاء السويديين النموذجين على حد زعمها بإنتخاب قوائم حزبها .

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