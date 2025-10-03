وزيرة بريطانية تشعر بخيبة أمل لخروج احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين بعد الهجوم

ضباط الشرطة يغلقون أحد الشوارع بينما يتجمع متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين احتجاجًا على خطط وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر لحظر مجموعة ”فلسطين أكشن“ في الأسابيع المقبلة، في لندن، بريطانيا، 23 يونيو/حزيران 2025. رويترز

عبرت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود الجمعة عن خيبة أملها لخروج احتجاجات مناصرة للفلسطينيين مساء أمس الخميس، بعد ساعات فقط من الهجوم الذي وقت قرب كنيس يهودي في مانشستر وأسفر عن سقوط قتيلين.

وقالت لشبكة سكاي نيوز “لقد شعرت بخيبة أمل كبيرة لرؤية تلك الاحتجاجات تخرج الليلة الماضية… أعتقد أن هذا سلوك غير بريطاني في جوهره… أعتقد أنه غير مشرف”.

كما وتابعا أن الحكومة ستكثف جهودها للتصدي لمعاداة السامية في البلاد بعد مقتل شخصين في هجوم على كنيس يهودي في مانشستر.

وذكرت محمود لتايمز راديو اليوم الجمعة “سنضاعف جهودنا”.

وأضافت “سنراجع الآن، بالطبع، جميع الجهود التي نبذلها للتصدي لمعاداة السامية”.