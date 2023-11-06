وزيرة: جنوب أفريقيا تستدعي دبلوماسيين من إسرائيل لتقييم علاقتها

قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور الاثنين إن بلادها تستدعي دبلوماسيين من إسرائيل لتقييم علاقتها معها وسط ارتفاع عدد القتلى المدنيين في حربها مع حركة حماس.

ولطالما كانت جنوب أفريقيا مناصرة للسلام في الشرق الأوسط وساندت الفلسطينيين وشبهت محنتهم بمحنتها في ظل نظام الفصل العنصري الذي انتهى عام 1994.

ووصفت باندور عودة الدبلوماسيين بأنها “ممارسة طبيعية”، وقالت إن عملية الاستدعاء تهدف إلى تحديد “ما إذا كانت هناك أي إمكانية لتقديم المساعدة وما إذا كانت العلاقة القائمة قادرة بالفعل على أن تستمر في جميع النواحي”.

وليس لجنوب أفريقيا سفير لدى إسرائيل.

وأضافت أن بلادها “تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار قتل الأطفال والمدنيين الأبرياء” في الأراضي الفلسطينية.

وقالت “نعتقد أن طبيعة الرد من جانب إسرائيل أصبحت بمثابة عقاب جماعي”، مضيفة أن بلادها ستواصل الدعوة إلى وقف شامل لإطلاق النار.

وقال مسؤولو الصحة في قطاع غزة إن أكثر من عشرة آلاف فلسطيني قُتلوا منذ بدء الحرب بعد هجوم شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

من ناحيتها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن “قرار حكومة جنوب أفريقيا استدعاء موظفيها الدبلوماسيين يعد انتصارا لمنظمة حماس الإرهابية ومكافأة لها على المذبحة التي ارتكبتها في السابع من أكتوبر”.

وأضافت أن إسرائيل تتوقع من جنوب أفريقيا التنديد بحماس و”احترام حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.