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وزيرة خارجية أستراليا: سندرس الاعتراف بدولة فلسطينية

منذ 8 ساعات
آخر تحديث: 9 - أبريل - 2024 4:31 مساءً
علم استراليا

علم استراليا

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قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج إن كانبيرا ستدرس الاعتراف بدولة فلسطينية، وهو تحول في السياسة في وقت يتطلع فيه المجتمع الدولي لحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وفي خطاب ألقته الثلاثاء، أبدت وانج دعما لتعليقات وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الذي قال إن الاعتراف بدولة فلسطينية، بما في ذلك في الأمم المتحدة، سيجعل حل الدولتين لا رجعة فيه.

وقالت وانج إن المجتمع الدولي يرى أن إقامة دولة فلسطينية “وسيلة لبناء زخم باتجاه حل الدولتين”.

وأضافت أمام الجامعة الوطنية الأسترالية أن “حل الدولتين هو الأمل الوحيد لكسر دائرة العنف التي لا نهاية لها”.

    المصدر :
  • رويترز

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