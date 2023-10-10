وزيرة خارجية ألمانيا: وقف المساعدات للفلسطينيين سيكون "خطأ تمامًا"

أشار وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الثلاثاء إن وقف المساعدات الإنسانية للأراضي الفلسطينية في ضوء التصعيد الأخير للعنف سيكون “خطأ تماما”.

وقالت قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لحل خلافات بشأن استمرار مدفوعات المساعدات للفلسطينيين “سيكون من الخطأ تماما الآن وقف المساعدات الإنسانية الحيوية للسكان المدنيين”.

وأضافت “الملايين، بمن فيهم كثير من الأطفال، في الأراضي الفلسطينية يعتمدون علينا في الطعام والماء والدواء”.

وأعلنت خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الإسبانية في وقت سابق الثلاثاء، أن الحكومة الإسبانية تعارض اقتراحات تعليق مساعدات الاتحاد الأوروبي للأراضي الفلسطينية.

وتابع ألباريس في مقابلة مع إذاعة كادينا سير الإسبانية “هذا التعاون يتعين أن يستمر، لا يمكننا الخلط بين حماس، المدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي، والسكان الفلسطينيين أو السلطة الفلسطينية أو منظمات الأمم المتحدة على الأرض”.

وأضافت أن الأراضي الفلسطينية ستحتاج على الأرجح إلى المزيد من المساعدات في المستقبل القريب بعد هجوم حماس السبت الماضي على إسرائيل وما أعقب هذا من قصف إسرائيلي لقطاع غزة.

ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا بعد ظهر اليوم الثلاثاء لبحث المسألة.