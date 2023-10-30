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وزيرة خارجية كندا: نحتاج إلى هدنة إنسانية في غزة الوقت ينفد

منذ 18 دقيقة
وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي

وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي

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كررت وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي الاثنين الدعوة لهدنة إنسانية في الصراع في غزة قائلة إنه لم يتبق سوى وقت قليل لإخراج الكنديين والرهائن في أثناء تقديم المساعدات التي تشتد الحاجة إليها.

وقالت جولي، ضمن نص خطاب ألقته أمام النادي الاقتصادي الكندي في تورونتو، “400 كندي محاصرون في غزة ويعيشون في خوف ويأس… لهذا السبب نحتاج إلى هدنة إنسانية، هدنة إنسانية في غزة”.

وأضافت “الوقت ينفد. نحتاج إلى موافقة من جميع الأطراف على إخراج الرعايا الأجانب بمن فيهم الكنديون. لإطلاق سراح جميع الرهائن والسماح بدخول الغذاء والوقود والمياه إلى غزة”.

    المصدر :
  • رويترز

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