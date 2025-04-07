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وزيرة هولندية: الاتحاد الأوروبي يحتاج للهدوء في الرد على الرسوم الجمركية

منذ 60 دقيقة
علم هولندا

علم هولندا

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قالت وزيرة التجارة الهولندية رينيته كليفر الاثنين إن الاتحاد الأوروبي سيحتاج إلى أن يتحلى بالهدوء في رده على فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على الحركة التجارية، وأن يكون هذا الرد متناسبا مع الخطوة الأمريكية، مع السعي للتفاوض.

وأضافت قبل اجتماع لوزراء تجارة الاتحاد في لوكسمبورج “نحتاج لأن نوجد لأنفسنا مكانا على الطاولة مع الأمريكيين وأن نرى سبل تخفيض تلك الرسوم”.

وتابعت “نحتاج لأن نبقى هادئين وأن نرد بطريقة تسهم في خفض التصعيد. إذ كان هناك تصعيد فوري منا سينعكس ما يحدث على البورصات في التو. لكننا سنكون مستعدين لاتخاذ إجراءات مضادة إذا اقتضت الحاجة لجعل الأمريكيين يأتون إلى طاولة التفاوض”.

    المصدر :
  • رويترز

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