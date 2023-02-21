وزيرتان ألمانيتان تزوران منطقة الزلزال في تركيا

وصلت وزيرتا الخارجية والداخلية الألمانيتان إلى جنوب تركيا، الثلاثاء، لزيارة إحدى المناطق المتضررة من الزلزال المدمر الذي وقع قبل أكثر من أسبوعين لتأكيد دعم برلين للمتضررين وجهود إعادة الإعمار.

وشحنت ألمانيا، التي تعيش بها أكبر جالية تركية في العالم، مساعدات تزيد على 340 طنا من بينها خيام وبطانيات ومولدات كهرباء لمساعدة الناجين من الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 47 ألفا في تركيا وسوريا.

وقالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك إنها ووزيرة الداخلية نانسي فيزر حضرتا إلى المنطقة “لنوضح للناس أن تعاطفنا لا يقتصر على الأقوال ولن ينحسر حتى لو حلت أنباء أخرى مكان الكارثة وتداعياتها في عناوين الأخبار”.

وقبل يوم من وصولهما وقع زلزال جديد أسفر عن مقتل ستة وإصابة مئات في منطقة الحدود التركية السورية.

وبعد الهبوط في مدينة غازي عنتاب من المتوقع أن تتحدث الوزيرتان إلى منظمات الإغاثة الألمانية وكذلك المتضررين من الزلزال لكن لم يتم التخطيط لإجراء محادثات مع مسؤولين في الحكومة التركية.

وتعتزم حكومة برلين أيضا تسريع إصدار تأشيرات للمتضررين من ضحايا الزلزال الراغبين في زيارة أقارب لهم في ألمانيا.