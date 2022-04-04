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وزير أوكراني يحذّر من ارتفاع أسعار الحبوب عالميا

4 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 4 - أبريل - 2022 11:00 صباحًا
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توقع وزير الزراعة الأوكراني، اليوم الاثنين، “موسم حصاد كبير للغاية” هذا العام، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن “استمرار الحرب سيعني ارتفاع أسعار الحبوب لجميع البلدان”.

وقال الوزير ميكولا سولسكي إن الوضع “صعب” فيما يتعلق بالوقود اللازم للحقول، بحسب رويترز.

بدورها، أفادت وزارة الاقتصاد الأوكرانية، أمس الأحد، بأن صادرات أوكرانيا من الحبوب في مارس كانت أقل بأربع مرات من مستويات شباط، وذلك بسبب الغزو الروسي.

وكانت أوكرانيا رابع أكبر مصدر للحبوب في العالم في موسم 2020-2021 وفقا لبيانات مجلس الحبوب الدولي، وتم شحن معظم سلعها عبر البحر الأسود.

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