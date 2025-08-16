السبت 22 صفر 1447 ﻫ - 16 أغسطس 2025 |
وزير أوكراني يدعو إلى زيادة الضغط على موسكو ودعم كييف

منذ ساعة واحدة
وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها

وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها

قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، اليوم السبت “إن زيادة الضغط على روسيا ودعم أوكرانيا عنصران حاسمان لدفع عجلة السلام”.

وأضاف عبر منصة إكس “يجب أن يفهم (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين عواقب إطالة أمد حربه. لقد كذب مرات عديدة في الماضي واستهان بكلمته تماما. فقط أفعاله هي المؤشرات الحقيقية على ما إذا كان مستعدا حقا لإنهاء ما يمارسه من إرهاب وعدوان”.

وفي سياقٍ متصل، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في منشور على منصة “إكس”، اليوم السبت “إن الضمانات الأمنية القوية لأوكرانيا وأوروبا ضرورية لأي اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا”.

وكتبت في المنشور “يعمل الاتحاد الأوروبي بشكل وثيق مع (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي والولايات المتحدة للتوصل إلى سلام عادل ودائم. الضمانات الأمنية القوية التي تحمي المصالح الأمنية الحيوية لأوكرانيا وأوروبا ضرورية”.

    المصدر :
  • رويترز

