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وزير إسرائيلي: العدو الأضعف في الشرق الأوسط تسبب لنا بأسوأ الأضرار

منذ 19 دقيقة
الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت

الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت

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قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت إن ما وصفه بالعدو الأضعف في الشرق الأوسط ألحق بإسرائيل أفدح الأضرار، في إشارة إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وتحدث آيزنكوت عن مظاهر إخفاق الجيش الإسرائيلي -في تصريحات نقلها موقع صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الاثنين- قائلا إن الجيش عمل في غزة بنطاق عسكري واسع على مدى نصف عام، “لكنه لم ينجح بعد في إنقاذ 133 رهينة”، في إشارة إلى هدف رئيسي للحرب، وهو استعادة الأسرى الإسرائيليين.

وأكد آيزنكوت، رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق، أن هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 مثّل لإسرائيل “إخفاقا فادحا”، داعيا إلى تغيير الإستراتيجية الإسرائيلية الحالية.

وقال إن “العدو الأضعف في الشرق الأوسط تسبب لنا بأسوأ الأضرار. إنه تحد سننظر إليه على مدى 10 أو 15 سنة”.

ومنذ أكثر من 6 أشهر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وبينهم ضحايا قضوا جراء الجوع، بسبب عرقلة الاحتلال وصول المساعدات الإنسانية.

    المصدر :
  • الجزيرة

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