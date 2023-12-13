الأربعاء 29 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 13 ديسمبر 2023 |
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وزير إسرائيلي: دعوة أمريكا لتبني حل الدولتين "انتحار"

منذ 44 دقيقة
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

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نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قوله إن الولايات المتحدة تدفع إسرائيل منذ سنوات نحو الاستسلام.

واعتبر الوزير الإسرائيلي أن دعوة واشنطن لتبني حل الدولتين “انتحار”.

اعتبرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أن تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسلط الضوء على انقسام حاد بشأن خطط ما بعد الحرب.

واعتبرت الصحيفة أن الانقسام الأميركي الإسرائيلي بشأن ما بعد الحرب يعقّد تزويد غزة بالمساعدات، وأكدت أن رفض نتنياهو لعب السلطة الفلسطينية أي دور في غزة “يهدف للمساعدة في تعزيز دعمه الداخلي المتدهور”.

ونقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة بايدن تضغط على حكومات عربية للمساعدة “في منع وقوع غزة في مستنقع دموي”.

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