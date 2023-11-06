الأثنين 22 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 6 نوفمبر 2023 |
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وزير إسرائيلي: لإنشاء مساحات عازلة ومنع العرب من دخولها

منذ 10 دقائق
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (يمين) رفقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو (رويترز)

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (يمين) رفقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو (رويترز)

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طالب وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بإنشاء مساحات أمنية عازلة حول المستوطنات والطرق ومنع العرب من دخولها.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن سموتريتش أنه طالب أيضًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بوقف موسم جني الزيتون الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.

يأتي ذلك مع تصاعد موجة التصريحات المتطرفة ضدّ الفلسطينيين، إذ قال وزير التراث في حكومة الاحتلال الإسرائيلي عميحاي إلياهو أمس الأحد، إنّ إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن، مضيفًا أن قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض، وعلى إسرائيل إعادة إقامة المستوطنات فيه.

وردًا على هذه التصريحات، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن تصريحات أحد وزراء الاحتلال عن “إمكانية إلقاء قنبلة نووية على غزة تعكس إرهاب حكومة إسرائيل ضد شعبنا”.

هذا ويواصل جيش الاحتلال منذ شهر حربًا مدمرة على غزة استشهد فيها حتى اللحظة 10 آلاف و22 فلسطينيًا، أغلبهم نساء وأطفال، فيما أصيب أكثر من 24 ألفا آخرين، كما استشهد 151 فلسطينيًا واعتقل 2080 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

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