وزير إسرائيلي لرئيس الموساد.. اذهب إلى قطر واقتل إسماعيل هنية!

طالب وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئل سموتريتش، رئيس الموساد دافيد بارنياع الذهاب إلى قطر لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وليس لإجراء مباحثات معه.

وأكد سموتريتش في حديث لِـ”13″ الإسرائيلية، أن “هيئة الأركان الحالية (للجيش الإسرائيلي) فشلت تماما في طوفان الأقصى ويجب ألا تكون هي من يحدّد شكل الجيش الإسرائيلي المستقبلي”.

وكان سموتريتش قد طالب السبت، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع الوفد الإسرائيلي من المغادرة لحضور محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع “حماس” في قطر.

وفي وقت سابق نقلت القناة الـ12 عن الوزير سموتريتش قوله إن “هيئة الأركان العامة في الجيش تسببت في واحدة من أكبر الكوارث في البلاد”.

وقال الوزير المتطرف إنه يعتقد “أن ما سيعيد المختطفين.. هو قطع الاتصال واستئناف الجهد العسكري بشكل مكثف”.

وفي تصريحات سابقة عن خطة قائد الجيش الإسرائيلي لإجراء تعيينات جديدة، قال سموتريتش إنه سيطالب مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) بوقف التعيينات.

وأضاف أنه إذا لم يفهم رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي من تلقاء نفسه أنه لا ينبغي الانشغال بتعيينات وصفها بـ”غير العاجلة” فسيجعله يفهم ذلك عبر الكابينت، وفق تعبيره.