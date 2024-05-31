وزير إسرائيلي يتهم الصحافة الإسرائيلية بإخفاء فشل الجيش عن الجمهور!

قال حاييم رامون، الوزير الإسرائيلي السابق، إن إسرائيل على شفا هزيمة إستراتيجية غير مسبوقة، وإن فشلها في الحرب على قطاع غزة واضح المعالم، رغم الإنجازات التكتيكية التي تحققت، حسب تعبيره.

وأضاف رامون، في مقال بصحيفة “معاريف” اليوم الجمعة، أن الصحافة الإسرائيلية تخفي عن الجمهور حقيقة أن الجيش الإسرائيلي فشل في إخضاع ما سماه أضعف أعداء إسرائيل، وأنه لم تكن لديه خطة متكاملة لاحتلال غزة.

وأشار أيضا إلى أن الحكومة فشلت في تحقيق أهداف الحرب التي حددتها.

وقال رامون إن حركة حماس تمكنت من ترميم قوتها في كل مكان انسحبت منه القوات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الجيش تفاجأ بعدد المقاتلين في جباليا بعد أن قال إنه أخضع كتائب حماس هناك خلال الجولة الأولى.

من جهتها، أوضحت صحيفة “معاريف” أنه في ظل هذه الظروف، يستمر مجلس الوزراء الحربي وهيئة الأركان العامة في تنفيذ استراتيجيات فاشلة، حيث يتم سحب القوات بعد الاستيلاء على المناطق، مما يسمح لحماس بإعادة تنظيم صفوفها وتحصين مواقعها مرة أخرى.

ورغم هذه الإخفاقات، تواصل وسائل الإعلام الإسرائيلية والمعلقون العسكريون “تزييف الحقائق وتضليل الجمهور”، بحسب معاريف.

وفي ضوء هذه الإخفاقات، يجب على رئيس الأركان وجميع الجنرالات المسؤولين عن فشل إدارة الحرب أن يستقيلوا من مناصبهم فورًا. كما يجب على الحكومة العودة إلى الشعب لكسب ثقته وتوضيح الإخفاقات وكيفية تداركها في المستقبل.

وتقول الصحيفة إنه يتعين على إسرائيل الآن اتخاذ خطوات جذرية، إما بالتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار مقابل إعادة جميع المختطفين، أو باتخاذ قرار باحتلال كامل لقطاع غزة وإقامة حكومة عسكرية مؤقتة هناك بالتعاون مع المجتمع الدولي، مشيرة إلى أن “هذا من شأنه أن يحقق الأهداف الاستراتيجية للحرب ويضمن أمن إسرائيل في المستقبل”.