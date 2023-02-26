وزير إسرائيلي يرفض تجميد النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية

قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني بتسلئيل سموتريتش اليوم الأحد إنه لن يوافق على أي تجميد في النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية المحتلة. جاء ذلك بعد أن تعهد مسؤولون إسرائيليون خلال اجتماع في الأردن بوقف مثل هذا البناء في الأشهر المقبلة.

أضاف الوزير، المسؤول أيضا عن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، على تويتر “ليس لدي أي فكرة عما تحدثوا أو لم يتحدثوا عنه في الأردن”.

وتابع “لكني أعرف شيئا واحدا.. لن يكون هناك تجميد للبناء والتطوير في المستوطنات، ولا حتى ليوم واحد، إنها تحت سلطتي”.

وتعهد الوفدان الفلسطيني والإسرائيلي المشاركان في الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد، بمدينة العقبة الأردنية، “الالتزام بجميع الاتفاقات السابقة” الموقعة بين السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي، “والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم”.

وأصدرت وزارة الخارجية الأردنية بيانا عقب انتهاء الاجتماع الذي دعت إليه المملكة وحضره مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون ومصريون وأمريكيون.

وقال البيان إن الفلسطينيين والإسرائيليين جددوا “التأكيد على ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف”.

وأشار إلى أن الأطراف الخمسة في الاجتماع أكدت على “أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولاً وعملاً دون تغيير”، وشددت في هذا الصدد على “الوصاية الهاشمية/ الدور الأردني الخاص”.