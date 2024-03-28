وزير اقتصاد الاحتلال يدعو لمقاطعة شركة إسرائيلية عملاقة.. ما هي الأسباب؟

دعا وزير اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي نير بركات الجمهور الإسرائيلي إلى مقاطعة منتجات شركة الأغذية العملاقة الشهيرة شتراوس غروب، بسبب استمرارها في رفع الأسعار في ظل الحرب على غزة.

وأشار إلى قرار الشركة توزيع أرباح كبيرة مع استمرار رفعها الأسعار، وقد أدان الوزير موقف شتراوس مؤكدًا أن الشركة “فقدت خجلها”.

وتأتي الدعوة للمقاطعة في أعقاب إعلان مجموعة شتراوس عن خطط لتوزيع مئات الملايين من الشياكل على شكل أرباح، على الرغم من شكواها للوزير من وضعها المالي وارتفاع أسعار منتجاتها خلال الحرب على غزة.

وأعرب الوزير عن استيائه مؤكدا “لقد وجدوا فجأة مئات الملايين ليوزعوها على المساهمين”. وحث الجمهور على الامتناع عن شراء منتجات شتراوس كأحد أشكال الاحتجاج على تصرفات الشركة.

وفي فبراير/شباط، أعلن وزير الاقتصاد أن شركة شتراوس، التي أعلنت في البداية أنها ستجمد أسعارها المتزايدة وسط الحرب المستمرة، دخلت القائمة الاقتصادية السوداء بسبب عدم الامتثال.

وتتكبد الاحتلال الإسرائيلي خسائر متواصلة جراء العدوان الذي تشنه على قطاع غزة. وتتراوح الخسائر المتوقعة حسب مصادر حكومية وغير حكومية ما بين 100 و125 مليار دولار، خسائر مباشرة وغير مباشرة.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن أغلب الخسائر مرتبطة بزيادة الإنفاق العسكري في الحرب. وبينما يجد الاقتصاد الإسرائيلي نفسه في مأزق غير مسبوق، وصلت نسبة الخسائر في بعض القطاعات إلى 80% وخاصة السياحة.