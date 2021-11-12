وزير الإعلام اليمني للبنان: اضغطوا لوقف تدخلات مليشيا حزب الله

أوضح وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، على موقع “تويتر” أن ما قاله أمين عام حزب الله حسن نصرالله أمس الخميس في خطاب متلفز دليل على أن المعركة إيرانية بامتياز في اليمن.

قال الأرياني في تغريداته إن تصريحات نصرالله “تكشف مستوى انخراط نظام طهران وميليشياته الطائفية في المنطقة بالمعارك الدائرة في جبهات محافظة مأرب”.

وأضاف: “أكدنا منذ التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي أن ما يحدث في مأرب معركة إيرانية خالصة وأن الحرس الثوري وميليشيا حزب الله تشارك ميدانيا في التخطيط وإدارة العمليات العسكرية والتسليح والقتال على الأرض”.

وتابع الأرياني أن قرار الحوثي السياسي والعسكري “رهن بالأجندة التدميرية الإيرانية وأطماعها التوسعية”.

وأوضح أن العلاقة بين ميليشيا الحوثي وحزب الله لم تبدأ مع الانقلاب الحوثي في صنعاء، بل تعود إلى سنوات الحرب الأولى في صعدة حيث تشكلت الحركة الإرهابية برعاية إيرانية ووصاية كاملة من حزب الله الذي أنشأ ولا يزال يحتضن الجهاز السياسي والمؤسسات الإعلامية للحوثي في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وغرد الإرياني داعياً لبنان العروبة وشعبها العربي الشقيق للضغط لوقف تدخلات مليشيا حزب الله في الشأن اليمني، والتي أدت لتفجير الحرب وتصاعد نزيف الدم وتفاقم المعاناة الانسانية، وسحب خبراء ومقاتلي الحزب المتورطين في جرائم حرب في اليمن، وإغلاق قنوات المكاتب السياسية لمليشيا الحوثي ومنابرها الإعلامية.

كما طالب جامعة الدول العربية بأداء دورها المفترض في هذه المعركة التي اتضحت معالمها ويخوضها اليمنيون نيابة عن الأمة العربية.

وختم تغريداته بالقول إن المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مطالبون بالقيام بمسؤولياتهم القانونية وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، “وتشديد الضغوط على مليشيا حزب الله اللبناني لوقف تدخلاتها السافرة في الشأن اليمني، وتصنيف مليشيا الحوثي منظمة ارهابية اسوة بالمليشيات الطائفية الايرانية بالمنطقة”.