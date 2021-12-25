وزير الإعلام اليمني يطالب بمحاكمة قادة الحوثيين كـ”مجرمي حرب”

في أول تعليق له، طالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بمحاكمة قيادات جماعة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، باعتبارهم “مجرمي حرب”، لافتا إلى ضرورة التحرك الفوري لتصنيف الجماعة كـ”منظمة إرهابية”.

وأدان الإرياني عبر حسابه على “تويتر”، هجوم الحوثي على منطقة جازان السعودية:

“ندين ونستنكر بأشد العبارات جريمة استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، المتعمد للأعيان المدنية والمدنيين بمنطقة جازان في المملكة العربية السعودية، والذي أدى إلى مقتل مدنيين (مواطن سعودي، مغترب يمني) وإصابة 7 آخرين، وتضرر منازل ومحال تجارية”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “الجرائم التي تشنها مليشيا الحوثي وتستهدف أرواح المدنيين الأبرياء، والملايين من المقيمين في المملكة من مختلف الجنسيات، يؤكد مضي المليشيا بإيعاز إيراني في تصعيد هجماتها الإرهابية، ورفض كل دعوات وجهود التهدئة وإحلال السلام، وعدم اكتراثها بالقوانين والمواثيق الدولية”.

وشدد الإرياني على أن “هذه الهجمات الإرهابية تهدد حياة أكثر من اثنين مليون مغترب يمني تحتضنهم المملكة، بعد أن فروا من بطش وإرهاب مليشيا الحوثي، وسياسات التجويع والإذلال التي انتهجتها بحق المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وطلبا للرزق والأمن والسكينة، فلاحقتهم صواريخ وقذائف المليشيا”.

وطالب في تغريدة أخرى “المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة بعدم الاكتفاء بالإدانات، ودعم الحكومة في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، وإنقاذ الشعب اليمني وتخليص المنطقة من هذا الخطر الذي يستهدف الجميع، والتحرك الفوري لتصنيف الحوثي منظمة إرهابية ومحاكمة قياداتها باعتبارهم مجرمي حرب”.

١-ندين ونستنكر باشد العبارات جريمة إستهداف مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران، المتعمد للأعيان المدنية والمدنيين بمنطقة جازان في المملكة العربية السعودية، والذي ادى الى مقتل مدنيين (مواطن سعودي، مغترب يمني) وإصابة 7 آخرين، وتضرر منازل ومحال تجارية pic.twitter.com/IoPErOc8pR — معمر الإرياني (@ERYANIM) December 25, 2021

يشار إلى ان التحالف، أعلن مساء أمس الجمعة عن وفاة سعودي ومقيم من الجنسية اليمنية وإصابة أخرين إثر سقوط مقذوف أطلقته مليشيا الحوثي على منطقة جازان جنوبي السعودية، وسقط المقذوف على إحدى الورش الصناعية في المدينة.