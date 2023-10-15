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وزير الاتصالات الإسرائيلي يسعى إلى إغلاق مكتب "الجزيرة"

منذ دقيقتين
وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي

وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي

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أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي اليوم الأحد أنّه يسعى للحصول على موافقة مجلس الوزراء على مقترح بإغلاق مكتب قناة الجزيرة، واتهم القناة الإخبارية القطرية بالتحريض المؤيد لحركة حماس وتعريض الجنود الإسرائيليين لخطر هجمات محتملة من غزة.

وقال الوزير شلومو قرعي إنّ اقتراح إغلاق قناة الجزيرة درسه مسؤولون أمنيون إسرائيليون ويقوم بدراسته خبراء قانونيون، مضيفًا أنه سيعرضه على مجلس الوزراء في وقت لاحق اليوم.

وقال قرعي لراديو الجيش الإسرائيلي: “هذه محطة تحرض، هذه محطة تصور القوات في مناطق التجمع (خارج غزة)… تحرض ضد مواطني إسرائيل – بوق دعائي”.

وأضاف: “من غير المعقول أن تمر رسالة المتحدث باسم حماس عبر هذه المحطة”، وتابع “آمل أن ننهي ذلك الأمر اليوم”.

ولم يتضح ما إذا كان تعليقه الأخير يشير إلى مناقشة الاقتراح في مجلس الوزراء أو تنفيذ الإغلاق.

    المصدر :
  • رويترز

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