وزير الاستثمار السعودي: أنجزنا 85% من أهداف رؤية 2030

قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح اليوم الأحد إنه بنهاية عام 2024، تم إنجاز 85 بالمئة من أهداف (رؤية 2030) أو مضت قدما على الطريق الصحيح.

وأضاف الوزير السعودي في مؤتمر منتدى فورتشن العالمي في الرياض “سأقدم لكم تحديثا سريعا، منذ إطلاق رؤية 2030. لقد حققنا تقدما ملحوظا في تحويل اقتصادنا ومجتمعنا. بنهاية عام 2024، تم إنجاز 85 بالمئة من مبادراتنا أو كانت تسير على الطريق الصحيح، مع تحقيق معظم الأهداف أو تجاوزها”.

ويعد هذا تحديثا نادرا يقدمه الفالح عن التقدم المحرز في الرؤية الاقتصادية للمملكة قبل المؤتمر السنوي لمبادرة مستقبل الاستثمار الذي ينطلق يوم الثلاثاء.

لكنه لم يحدد ما هي الأهداف التي تم تحقيقها باستثناء قوله إن المقرات الإقليمية لما يصل إلى 675 شركة موجودة الآن في العاصمة السعودية.

ويعد تشجيع الشركات العالمية على نقل مقراتها الرئيسية في الشرق الأوسط إلى الرياض أحد عناصر رؤية 2030.

ومع ذلك يواجه برنامج رؤية 2030، الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات، تأخيرات وإعادة تقييم في وقت تواجه فيه المملكة أوضاعا اقتصادية غير مواتية وعقبات لوجستية.

ويتضمن البرنامج مجموعة من المبادرات الساعية إلى تنويع اقتصاد السعودية بعيدا عن الاعتماد على النفط وجعلها مركزا عالميا للاستثمار والسياحة.

فعلى سبيل المثال، يواجه مشروع مدينة نيوم العملاقة تأخيرات متكررة في التنفيذ. وقالت مصادر لرويترز إن المشروع جرى تقليصه إذ تمنح الرياض الأولوية لمشاريع البنية التحتية التي تعد ضرورية لاستضافة الأحداث الرياضية العالمية مثل كأس العالم 2034.