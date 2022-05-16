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وزير الاعلام اليمني يتهم الحوثي بتقويض جهود التهدئة

17 - مايو - 2022
وزير الإعلم اليمني معمر الإرياني

وزير الإعلم اليمني معمر الإرياني

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اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الاثنين جماعة الحوثي بتقويض جهود التهدئة “بإيعاز” ايراني ووضع العقبات والعراقيل أمام تنفيذ بنود الهدنة الأممية بخرق وقف إطلاق النار.

وقال عبر حسابه على تويتر إن جماعة الحوثي تواصل “اختلاق الأعذار للتنصل من التزاماتها في رفع الحصار عن مدينة تعز، وتوجيه عائدات المشتقات النفطية لصرف مرتبات موظفي الدولة دون اكتراث بالأوضاع الإنسانية”.

وأضاف أن الحكومة اليمنية تقدم “التنازلات تلو التنازلات، وتتعاطى بإيجابية ومسؤولية مع المبادرات، تأكيدا لالتزامها بدعم جهود التهدئة وإحلال السلام الشامل وفقا للمرجعيات الثلاث، وحرصها على إنهاء معاناة ملايين اليمنيين المتفاقمة جراء الحرب”.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي بالضغط على جماعة الحوثي لتنفيذ بنود الهدنة، ووقف خروقاتها في مختلف جبهات القتال، ورفع الحصار بشكل فوري وغير مشروط عن تعز، وتسخير عائدات واردات المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة لدفع مرتبات موظفي الدولة.

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