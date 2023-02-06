وزير الاقتصاد الألماني يدعو إلى التعاون مع أمريكا في مجال التكنولوجيا الخضراء

دعا وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إلى التعاون في مجال الاستثمارات الخضراء بين أوروبا والولايات المتحدة قبل اجتماعات يعقدها في واشنطن الأسبوع المقبل مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ومسؤولين آخرين.

ونقلت وزارة الاقتصاد الألمانية يوم الأحد عن هابيك قوله في جدول الاجتماعات المزمع عقدها بمشاركة نظيره الفرنسي برونو لومير “يمكننا بناء جسر أخضر عبر المحيط الأطلسي وبناء أسواق خضراء مشتركة …”

ونقلت رويترز يوم السبت عن مسؤولين فرنسيين قولهم إن هابيك ولو مير سيستغلان الاجتماعات لحث كبار المسؤولين الأمريكيين على عدم محاولة اقتناص استثمارات خضراء من أوروبا وسط مخاوف أوروبية بشأن الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لشركات التكنولوجيا الخضراء الأمريكية.

وقال هابيك “توجه الولايات المتحدة الآن اقتصادها نحو الأسواق الخضراء وتحقيق تقدم في خفض التكاليف في تطوير تقنيات صديقة للمناخ.

“هذا أمر طيب، لكن من المهم أن يحدث هذا في ظل منافسة ودية وعادلة وبالتالي يؤدي إلى التقدم في التقنيات المعززة للمناخ”.

وقال بيان الوزارة الألمانية إنه بالإضافة إلى يلين، سيلتقي الاثنان مع الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي ووزيرة التجارة جينا ريموندو.

وستركز المحادثات على حزمة الدعم الأمريكي في سياق العلاقات التجارية في المستقبل بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.