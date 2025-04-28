وزير الاقتصاد الإسرائيلي: نريد تعديل اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا

قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات، اليوم الاثنين “إن إسرائيل اقترحت تعديل اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمتها قبل أربعة عقود مع الولايات المتحدة في إطار سعيها لتجنب فرض رسوم جمركية من أقرب حلفائها”.

وأضاف بركات لرويترز خلال مؤتمر بالقدس أن اتفاقية التجارة المعدلة من شأنها تخفيف القيود المفروضة على تبادل البيانات مما سيسمح بتعاون كبير.

وذكر أن إسرائيل وافقت بالفعل على عدة طلبات، من بينها رفع الرسوم الجمركية على السلع الزراعية الأمريكية.

ومعظم السلع الأمريكية معفاة بالفعل من الرسوم الجمركية الإسرائيلية بموجب اتفاقية تجارية أُبرمت عام 1985. وتشير بيانات التجارة الأمريكية إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما بلغ نحو 37 مليار دولار في عام 2024.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر فرض رسوم جمركية شاملة على عشرات الدول، منها رسوم قدرها 17 بالمئة على الواردات الإسرائيلية، قبل أن تصدر قرارا بتعليق تطبيق هذه الرسوم لمدة 90 يوما مع الإبقاء على رسوم أساسية بنسبة عشرة بالمئة على الواردات للسماح بإجراء مفاوضات تجارية.

وقبل الإعلان عن الرسوم الجمركية الشاملة، قالت إسرائيل إنها سترفع جميع الرسوم الجمركية المتبقية على السلع الأمريكية.