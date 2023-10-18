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وزير الاقتصاد الإيراني يقدم تعازيه في الفلسطينيين بغزة

منذ دقيقة واحدة
من غزة (رويترز)

من غزة (رويترز)

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قال إحسان خاندوزي وزير الاقتصاد والشؤون المالية الإيراني الأربعاء خلال مؤتمر الأمم المتحدة للاستثمار في أبوظبي “أود أن أقدم خالص التعازي في من يموتون، وخاصة الأطفال، في فلسطين وغزة”.

وبمساء يوم الثلاثاء 17\10\2023 وفي مجزرة دموية جديدة، أستهدفت طائرات العدو الإسرائيلي مستشفى “المعمداني” الذي يأوي العديد من المواطنين النازحين من بيوتهم، بعدد من الصواريخ، مخلفة أكثر من 500 شهيد وعشرات الجرحى.

وأفاد شهود عيان من داخل المستشفى: “القصف في ساحة المستشفى، الشهداء كلهم أشلاء محترقة، والمستشفى تحول إلى بركة من الدماء، وكان يضم مئات العائلات النازحة من القصف”.

وأعلن مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة، أن الوضع في جميع مستشفيات قطاع غزة، خرج عن السيطرة تماما، وذلك بعد تسبب الجيش الإسرائيلي بمجزرة إثر قصف مستشفى المعمداني وسط غزة مخلفة 500 قتيل.

    المصدر :
  • رويترز

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